ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Реальный кульбит сделал": Путин рассказал, как упал с лошади

16:51
  • пятница
  • 26 марта 2021

Лошадь резко остановилась перед барьером

Владимир Путин рассказал, что любит лошадей, хотя сейчас ему редко удается ездить верхом. Президент вспомнил, как однажды во время тренировки вылетел из седла.

"Меня один раз снимали, я тренировался, и так получилось, что лошадь перед барьером встала, и я сделал такой кульбит, вот просто реальный кульбит", - вспомнил Путин во время общения с представительницей краснодарского ипподрома в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

Президент добавил, что падать было "достаточно комфортно".

Оператор, который снимал процесс, захотел стереть запись, но президент предложил ему не удалять видео. Сохранилась ли видеозапись, неизвестно. Также Путин не сообщил, когда произошел этот случай.

Последний раз Владимира Путина видели верхом на коне в марте 2019 года. Тогда президент во время посещения первого оперативного полка полиции управления МВД по Москве оседлал гнедую лошадь и сделал несколько кругов по манежу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин на коне
Владимир Путин на коне
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.