"Реальный кульбит сделал": Путин рассказал, как упал с лошади

Лошадь резко остановилась перед барьером

Владимир Путин рассказал, что любит лошадей, хотя сейчас ему редко удается ездить верхом. Президент вспомнил, как однажды во время тренировки вылетел из седла.

"Меня один раз снимали, я тренировался, и так получилось, что лошадь перед барьером встала, и я сделал такой кульбит, вот просто реальный кульбит", - вспомнил Путин во время общения с представительницей краснодарского ипподрома в ходе заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

Президент добавил, что падать было "достаточно комфортно".

Оператор, который снимал процесс, захотел стереть запись, но президент предложил ему не удалять видео. Сохранилась ли видеозапись, неизвестно. Также Путин не сообщил, когда произошел этот случай.

Последний раз Владимира Путина видели верхом на коне в марте 2019 года. Тогда президент во время посещения первого оперативного полка полиции управления МВД по Москве оседлал гнедую лошадь и сделал несколько кругов по манежу.

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