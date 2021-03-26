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Латвийские врачи не смогли спасти коллегу Путина

16:57
  • пятница
  • 26 марта 2021

Вывезти в Москву заболевшего коронавирусом не успели

Врачам в Латвии не удалось спасти заболевшего COVID-19 бывшего коллегу Владимира Путина. Президент России рассказал о трагическом случае на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".
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"Мы только что говорили про медицину.Просто не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь, он заболел ковидом", - цитирует Путина ТАСС.

Как рассказал российский лидер, выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре нет аппарата МРТ. В клинике нашелся лишь аппарат для рентгенографии, который не может определить реальный уровень поражения легких.

Кроме того, в больнице не оказалось необходимых лекарств. Врачи признались, что препараты им обещали, но пока не доставили – и предложили вывезти пациента в Москву. Отправить больного в Россию не успели, он умер. Путин отметил, что эта история говорит о том, что уровень здравоохранения в некоторых странах оставляет желать лучшего.

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