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"Я подумаю": Путину предложили стать видеоблогером

17:20
  • пятница
  • 26 марта 2021

Известно, что президент не пользуется соцсетями

Владимиру Путину предложили стать видеоблогером. Идею высказал один из участников заседания наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей", добавив, что на президента сразу же все подписались бы.

"Спасибо, большое. Я подумаю над этим, действительно", — кратко ответил Путин. Видео заявления президента опубликовано в телеграм-канале TVC.

Известно, что Владимир Путин не пользуется мобильным телефоном и социальными сетями. В Кремле ранее заявляли, что необходимую информацию президент получает из ежедневных дайджестов.

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