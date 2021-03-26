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Вассерман запустил бесплатную обучающую Академию

17:32
  • пятница
  • 26 марта 2021

Она поможет прокачать мозги

Анатолий Вассерман запустил бесплатную обучающую онлайн-платформу. Ее задача – помочь всем, кто хочет прокачать мозги, совершенствовать свой интеллект и научиться пользоваться полученными знаниями.

"Знания сами по себе – бессмысленный груз, если не уметь ими пользоваться. "Академия Вассермана" — это площадка, на которой каждый может получить навыки грамотного и эффективного использования имеющегося у него массива информации", - рассказал сам Вассерман.

По его словам, в основе этих навыков – способность размышлять как участник интеллектуальных игр. Они быстро находят верное решение к нетривиальных обстоятельствах. Вассерман подчеркнул, что задача его академии – научить людей мыслить шире и продуктивней.

Подробная информация доступна на сайте Академии wasserman.su.

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Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
Анатолий Вассерман
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