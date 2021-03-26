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Российские истребители впервые пролетели над Северным полюсом

17:39
  • пятница
  • 26 марта 2021

Самолеты произвели дозаправку в воздухе

Впервые в истории Военно-морского флота России два истребителя МиГ-31 пролетели над Северным полюсом. Самолеты произвели дозаправку в воздухе, доложил Владимиру Путину главком ВМФ России Николай Евменов.
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"В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнен... полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса", - сказал Евменов.

Путин, выслушав доклад  главкома ВМФ, заявил, что Россия продолжит проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего Севера в целях обеспечения военной безопасности Российской Федерации.

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