Российские истребители впервые пролетели над Северным полюсом

Самолеты произвели дозаправку в воздухе

Впервые в истории Военно-морского флота России два истребителя МиГ-31 пролетели над Северным полюсом. Самолеты произвели дозаправку в воздухе, доложил Владимиру Путину главком ВМФ России Николай Евменов.

"В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнен... полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса", - сказал Евменов.

Путин, выслушав доклад главкома ВМФ, заявил, что Россия продолжит проведение комплексных арктических экспедиций, изучение и освоение Крайнего Севера в целях обеспечения военной безопасности Российской Федерации.

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