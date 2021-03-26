Собянин рассказал о ходе программы реставрации и ремонта московских театров

Мэр посетил Театр эстрады

Московский театр эстрады переживает второе рождение. В будущем году здание, которое десятилетиями не знало ремонта, снова откроет двери после реконструкции. Она началась в прошлом году по решению Сергея Собянина. Сегодня глава города приехал понаблюдать за ходом работ. Мэр отметил, что за последние 10 лет в столице отремонтировано 70 театральных зданий. Многие из них кардинально переменили свой облик.

Эта сцена видела артистов разной величины. Здесь загорались звезды. Но того, что происходит сегодня, в театре Эстрады еще не видели.

Впервые в истории театра на эту сцену выйдут реставраторы. Правда, со своими задачами. Они полностью заменят каркас театральных подмостков, обновят напольной покрытие, а заодно и все механическое оборудование. Голоса здесь зазвучат по-новому: громче. Сценического света будет больше. А зрители смогут наслаждаться постановками, сидя в новых креслах.

А ведь их не меняли без малого 60 лет. И сколько зрителей успело побывать в этом зале, трудно даже сосчитать. Театр Эстрады был создан в 1954 году по инициативе группы артистов во главе с Николаем Смирновым-Сокольским. А сюда, в исторический комплекс "Дом на Набережной" переехал в 61-м. Рядом с обычной жизнью разворачивалась театральная. На этой сцене блистали Аркадий Райкин и Рина Зелёная, Клавдия Шульженко и Иосиф Кобзон, Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко. И многие известные сегодня артисты. То, что осталось от былых времен, реставраторы воссоздают по крупицам. Гипсовый лепной декор и штукатурку стен и потолков обещают восстановить в первозданном виде. Над этим трудится целая бригада реставраторов.

Один из главных вопросов - безопасность В театре укрепят несущие конструкции, которые утратили прочность за давностью лет. Поменяют все износившиеся коммуникации: от вентиляции до водоснабжения. А еще отреставрируют фасад здания - "лицо" театра. Решение о комплексной реставрации театра было принято мэром Москвы в 2017 году. Работы начались в 2020. Сегодня ход реставрации оценил Сергей Собянин вместе с художественным руководителем театра.

Сергей Соябнин: "Хазанов в каске! Наверное, подумают: какой - то спектакль!"

Геннадий Хазанов: "Да! Но главное, что это никакая не юмореска. Все, что здесь происходит, - это абсолютно серьезно. И с помощью московского правительства. Вот здание, которое 80 лет не знало ремонта".

Собянин: "За последние годы мы отремонтировали 70 зданий. Вы можете себе представить: 70 зданий за последние 10 лет! Причем, многие из них кардинально переменили внешний облик, содержание. Это и новое технологическое оборудование, все новое, удобные красивые качественные театры".

Среди которых: "Геликон опера", Современник" и "Театр Современной пьесы", который, казалось бы, после пожара невозможно было восстановить, но удалось. Театру эстрады вернут историческую планировку. В зрительном зале и фойе воссоздадут паркет из древесины твёрдых пород, как это и было в советское время. Вернут оригинальный вид и театральным буфетам и фойе.

"Вообще у нас неделя такая, культурная: вчера был День работников культуры, завтра - Всемирный день театра. С большим удовольствием поздравляю всех работников театров, хотел бы сказать слова благодарности, потому что даже во время пандемии в онлайн-режиме театры не переставали работать, не прекращались репетиции. И, как только стало возможным, открылись двери, и сегодня они практически работают полноценно", - сказал Собянин.

А в 2022 году свои двери для зрителей откроет и обновленный Московский государственный Театр эстрады.

Елена Сахно, Андрей Булычев и Андрей Пашутин. "ТВ Центр".

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