Путин подвел итоги работы организации "Россия - страна возможностей"

Итоги президента удивили

Четвёртый сезон конкурса управленцев "Лидеры России" стартует 31 марта. Об этом было объявлено на заседании наблюдательного совета организации "Россия - страна возможностей". Под председательством Владимира Путина были подведены очередные итоги её деятельности. Конкурс молодых лидеров - главный, но не единственный проект организации. Созданная три года назад по инициативе президента, "Россия - страна возможностей" сегодня вовлекает в свои мероприятия более 5 миллионов участников.

За два с лишним года существования президентской платформы "Россия – страна возможностей" через тренинги прошли более 5 миллионов молодых и амбициозных россиян. Конкурс охватывает множество профессий.

- Я думаю, что из вас получился бы отличный блогер. Подумайте над этим! Мы бы с классом подписались...

- Я подумаю над этим...

Государственные и муниципальные служащие, которых объединяет желание развиваться и работать на благо страны…

"Я даже не ожидал, что два губернатора, несколько федеральных замминистров, мэры крупных городов - все прошли через эту платформу", - удивился президент.

"Мы делаем всё возможное для того, чтобы ваш подход к таким прозрачным, честным, открытым социальным лифтам реализовывался во всей нашей стране, чтобы буквально каждый человек в России мог реализовать свой потенциал", - заявил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Те самые социальные лифты в действии. "Россия – страна возможностей" - это сразу 26 проектов: "Большая перемена", "Цифровой прорыв", ну и конечно конкурс управленцев "Лидеры России". В прошлом году среди направлений появился менеджмент в сфере медицины, и результат уже есть.

"Если бы у нас среди руководства, причем и высшего звена, но главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID-19. И мы наблюдаем, что во многих других странах, которые претендуют на то, чтобы называться странами с развитыми системами здравоохранения, результата такого, какой есть у нас, нет", - уверен Владимир Путин.

Сам президент, недавно сделавший прививку от коронавируса, судя по кадрам встречи, чувствует себя отлично. Говоря о борьбе с пандемией, Путин отметил: в российских больницах даже в самый острый период было достаточно медикаментов и оборудования.

"Меня лично это затронуло. Один мой хороший знакомый, мой коллега бывший… он жил в Латвии практически всю жизнь, заболел ковидом и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет, только старый рентген. Он не может показать реальный уровень поражения лёгких. Лекарств нет. Предложили вывезти его в Москву, сделали все, но вывезти его не смогли. Человек умер. Вот это уровень организации в том числе", - рассказал Путин.

"И не с таким справимся" - совершенно обоснованно заявила одна из участниц встречи, доктор наук, профессор и социолог, которая математически вывела формулу "загадочной русской души".

- Россия по результатам наших исследований может справиться с любыми вызовами. Умение противостоять трудностям заложено в нашей ментальности и коде.

- Это вы прям просчитали?! Молодец какая....здорово!

Удивил Владимира Путина и состав команды Пермского военного института Росгвардии. В соцсетях даже пошутили: "Совсем они не страшные, а очень даже красивые российские хакеры".

"Нас в институте всего пять девушек. Да, понимаю, редкое сочетание - девушки, айтишницы в Росгвардии", - говорит лидер команды Ксения Иванова.

В наблюдательный совет платформы входят также победители конкурса "Учитель года", для организаторов которого у Владимира Путина есть предложение: "Это ведь такая интересная сфера деятельности. Такая разнообразная. Это можно сделать как реалити-шоу в течение года. А то один раз как лампочка сверкнула, как звезда и все, все забыли. Надо сделать это на постоянной основе. Я уже в администрации говорил об этом, но не вижу, чтобы шла какая-то работа".

Впереди пора отпусков, поэтому логичный вопрос: программа туристического кешбэка. На школьников и студентов в период каникул она не распространяется, во всяком случае, пока.

"Первое, что нужно сделать - это расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий, так его назовем, кешбэк действовал круглый год. И второе. Надо для этой категории, а они нуждаются в поддержке, они же не работают, нужно увеличить этот кешбэк. Я попрошу правительство над этим подумать", - заявил Путин.

А вот Елизавету из Благовещенска президент помнит. Во время конкурса "Большая перемена" в прошлом году девушка исполняла народную песню.

- Я планирую поступить и надеюсь, что удача будет на моей стороне.

- Я тоже надеюсь..

- Министр Любимова слышит нас… Мы надеемся.

Участница встречи из Краснодара рассказала президенту, что работает на ипподроме. Путин отметил: "направление хорошее" и вспомнил, как сам учился держаться в седле.

"Я тоже люблю лошадей. Помню, как я учился. Сейчас, правда, мало получается. Меня один раз снимали, я тренировался, и так получилось, что лошадь перед барьером встала. И я сделал кульбит. Оператору, который снимал, говорю: ты это сохрани. И в первый раз услышал от него такой ответ - я это сотру немедленно! Но, слава богу, там мягко было, опилки, комфортно падать", - вспомнил Путин.

Такое неформальное общение, пожалуй, одно из главных преимуществ участия в проектах. Например, победители конкурса управленцев "Лидеры России", помимо грантов, получают возможность работать под руководством опытных наставников среди которых министры, мэр Москвы, руководители крупнейших корпораций. 4-й сезон стартует уже в конце марта.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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