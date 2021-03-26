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Три российские атомные подлодки одновременно всплыли из-подо льда

18:29
  • пятница
  • 26 марта 2021

Уникальный маневр произошел в Арктике

В России впервые в истории нашей страны проведена масштабная арктическая экспедиция Военно-морских сил "Умка-2021". Об её итогах Владимиру Путину доложил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

На Земле Франца-Иосифа и прилегающей акватории океана прошла серия учебно-боевых и научных мероприятий. Их выполнение осложняли морозы до минус 30 градусов, сильный ветер и лёд толщиной до полутора метров. В этих условиях было испытано около 200 образов военной техники и вооружений.

Впервые в истории три атомных подводных ракетоносца одновременно всплыли из-подо льда. Экипажи субмарин отработали также подлёдные торпедные стрельбы. А самолёты МиГ-31 выполнили дозаправку в воздухе и проход над Северным полюсом. Тактические учения провело и подразделение арктической мотострелковой бригады.

По словам адмирала Евменова, техника подтвердила свои высокие характеристики, а флот в целом - готовность действовать в суровых условиях Заполярья. Президент попросил Главкома передать благодарность всем участникам экспедиции за профессионализм и мужество.

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