Украинские СМИ расшифровали "сигналы" Байдена Зеленскому

Молчание президента США о многом говорит

Владимиру Зеленскому объяснили, почему Джо Байден не отвечает на его телефонные звонки. Сигналы, которые подает своим молчание президент США своему украинскому коллеге, расшифровали украинские СМИ.

Автор статьи напомнил слова заместителя помощника госсекретаря США. Джордж Кент подчеркнул, что телефонный разговор главы Белого дома с президентом Украины "должен быть подкреплен действиями".

По мнению издания, американская администрация в общении с властями в Киеве уже избегает мелкого шрифта, которого Зеленский не понимает, а перешла на язык платкатов.

"Правильные. Действия. Правильные. Реформы. Прозрачный. Суд. Борьба с олигархами. А не болтовня. А не видеообращения с надменным видом или в напрасной попытке изобразить из себя простого парня", - пишет автор статьи. По его мнению, такие дешевые трюки хороши только для сторонников Владимира Зеленского.

Однако, как предполагает автор, на Зеленского не действуют и такие меры. Украинский президент снова сделает вид, что не понял намеков – и будет упрямо добиваться разговора с Байденом, пишет издание "Главред".

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