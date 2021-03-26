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Украинские СМИ расшифровали "сигналы" Байдена Зеленскому

18:09
  • пятница
  • 26 марта 2021

Молчание президента США о многом говорит

Владимиру Зеленскому объяснили, почему Джо Байден не отвечает на его телефонные звонки. Сигналы, которые подает своим молчание президент США своему украинскому коллеге, расшифровали украинские СМИ.
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Автор статьи напомнил слова заместителя помощника госсекретаря США. Джордж Кент подчеркнул, что телефонный разговор главы Белого дома с президентом Украины "должен быть подкреплен действиями".

По мнению издания, американская администрация  в общении с властями в Киеве уже избегает мелкого шрифта, которого Зеленский не понимает, а перешла на язык платкатов.

"Правильные. Действия. Правильные. Реформы. Прозрачный. Суд. Борьба с олигархами. А не болтовня. А не видеообращения с надменным видом или в напрасной попытке изобразить из себя простого парня", - пишет автор статьи. По его мнению, такие дешевые трюки хороши только для сторонников Владимира Зеленского.

Однако, как предполагает автор, на Зеленского не действуют и такие меры. Украинский президент снова сделает вид, что не понял намеков – и будет упрямо добиваться разговора с Байденом, пишет издание "Главред".

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