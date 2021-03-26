Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе

Отмечена стабилизация обстановки в регионе
Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Стороны с удовлетворением констатировали, что обстановка в регионе в целом спокойна и стабильна.
Путин и Пашинян также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Акцент во время беседы был сделан на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекцией.
Телефонный разговор Владимира Путина с Николом Пашиняном состоялся по инициативе армянской стороны, отметила пресс-служба Кремля.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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