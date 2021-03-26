Совбез одобрил основы госполитики России в сфере кибербезопасности

Документ поступит на подпись Путину

Проект основ государственной политики России в области международной информационной безопасности одобрен на заседании Совбеза. Как сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев, документ в ближайшее время поступит на утверждение президенту России.

Владимир Путин на заседании Совета безопасности подчеркнул, что новые технологические решения порождают новые риски. Сегодня глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жесткого информационного противоборства, нечестной конкуренции и кибератак – что, по словам российского лидера, качественно меняет ситуацию на международной арене".

Президент напомнил, что цифровую среду используют международные террористы и организованная преступность. В киберпространстве много потенциальных угроз как для глобальной безопасности, так и для отдельных стран, их суверенитета и национальных интересов.

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