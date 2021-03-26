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Совбез одобрил основы госполитики России в сфере кибербезопасности

19:06
  • пятница
  • 26 марта 2021

Документ поступит на подпись Путину

Проект основ государственной политики России в области международной информационной безопасности одобрен на заседании Совбеза. Как сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев, документ в ближайшее время поступит на утверждение президенту России.
Путин обсудил с Совбезом борьбу с организованной преступностью

Владимир Путин на заседании Совета безопасности подчеркнул, что новые технологические решения порождают новые риски. Сегодня глобальное цифровое пространство нередко становится площадкой для жесткого информационного противоборства, нечестной конкуренции и кибератак – что, по словам российского лидера, качественно меняет ситуацию на международной арене".

Президент напомнил, что цифровую среду используют международные террористы и организованная преступность. В киберпространстве много потенциальных угроз как для глобальной безопасности, так и для отдельных стран, их суверенитета и национальных интересов.

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