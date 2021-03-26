"Волосы дыбом встают": Запад не намерен уступать Луну России и Китаю

Запад хочет быть первым

В марте Китай и Россия подписали меморандум "О взаимопонимании в области сотрудничества по созданию международной научной лунной станции". Наши державы договорились вместе строить лунную базу. Каждый привнесёт что-то свое: и мы, и китайцы уже отправляли на спутник Земли космические аппараты, у России вообще богатейший опыт освоения Луны ещё в советское время. Кроме того, буквально несколько дней назад было объявлено, что мы впервые за последние 45 лет запустим на луну новый аппарат. "Луна-25" отправится на приполярные территории спутника, где еще никто не высаживался. В намерении вернуться на Луну мы не одиноки. До 24-го года туда намерены отправить астронавтов американцы. Их лунная программа тесно завязана на сотрудничество с Европейским космическим агентством, при этом ни Россию, ни Китай к участию в проекте "Артемида" не пригласили. Более того, Вашингтон прямо говорит, что сделает всё, чтобы Луна осталась за ними. А русских и китайцев там и рядом чтобы не было.

В научном мире новость о российско-китайской лунной базе встретили спокойно и с интересом, а вот в западных СМИ началась истерика.

"Мы должны волноваться. Как и по поводу любой экспансии, которую проводит Россия и Китай. Потому что они наши стратегические противники", - заявили в эфире Fox Business.

Washington Post назвал меморандум о станции на Луне зловещим знаком для Запада. По мнению журналистов, дело даже не столько в исследованиях спутника Земли, сколько в стратегическом партнерстве Москвы и Пекина.

"Само по себе такое заявление является тревожным знаком. Россия и Китай в последнее десятилетие все больше сближаются, налаживая тесные отношения. Россия продает своему бывшему противнику современную военную технику, которая во многих случая превосходит оружие китайского производства. Армии двух стран проводят совместные военные учения, в том числе, с участием Ирана, которое состоялось в прошлом месяце в Индийском океане", - пишет издание.

Европейская пресса пошла еще дальше. В испанском издании El Confidencial посетовали, что Старый Свет не смог помешать планам Москвы и Пекина, и даже предположили, что в будущем Евросоюз может вовсе исчезнуть. А Россия, США и Китай продолжат глобальное соперничество.

"Первыми, кто будет осуществлять деятельность на Луне, будут две недемократические страны с коммунистическим прошлым, не уважающие верховенство права и права человека, которые вместе представляют самый большой рынок в мире и чей совокупный военный потенциал может уничтожить планету Земля несколько раз. Выражусь по-другому: Китай и Россия собираются объединить свои достижения в области космических технологий. Если у нас не встают от этого волосы дыбом, это значит, что мы ничего не понимаем", - пугает газета.

Чтобы вернуть на место волосы напуганных европейцев, МИД КНР даже выпустил отдельное заявление о том, что недавний визит в Китай Сергея Лаврова не направлен против других государств. Сам министр иностранных дел конкретизировал: Москва и Пекин "дружат не против" кого-то, просто их партнерство развивается логично и поступательно, чего нельзя сказать о российско-европейских контактах.

"Наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами. Я еще раз подчеркну, что с Евросоюзом, как с организацией, отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя", - заявил Сергей Лавров.

В космической сфере сотрудничество России и Европы хоть и продолжается, но уже далеко не так активно, как раньше. Проблема в том, что у ЕС, по словам экспертов, не хватает самостоятельности в принятии решений. Глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель признавался, что его организация даже не может выбрать, на каких кораблях космонавты из Старого Света будут летать к МКС. За них это определяет НАСА. Такое зависимое положение европейского вассала перед американским сюзереном заметно не только в космосе. И если некоторые страны в Европе с такой ролью смирились, то для тех, кто хочет справедливости, у России и Китая есть альтернатива.

"Подписано совместное заявление министров иностранных дел Китая и России по ряду вопросов, касающихся текущего глобального управления, которое предлагает корректный подход к вопросам прав человека, демократического международного порядка и многосторонности, и демонстрирует твердую волю России и Китая совместно защищать международное право и справедливость", - заявил официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

С таким подходом две страны намерены развивать и лунную программу. К российско-китайскому проекту смогут подключиться все желающие. Даже в Индии, у которой непростые отношения с КНР, но и большие космические амбиции, всерьез рассматривают сотрудничество с Москвой и Пекином. Среди потенциальных участников проекта может быть Пакистан и, например, Турция, которая объявила о своих планах по освоению Луны. Россия, как и Советский Союз, выступает за равноправные возможности в космосе и против размещения там оружия – это неизменная позиция, которая выгодно отличает нашу страну от иных поклонников идеи звездных войн.

"Именно Россия на протяжении последних лет несколько раз инициировала в Организации Объединенных Наций принятие резолюций, запрещающих милитаризацию космоса. Но Соединенные Штаты Америки плевать хотели на эти резолюции. Они с одной стороны реализуют научную программу "Артемида", а с другой, где в этой программе нашлось место для Пентагона? А оно там нашлось. И что Пентагон делает на Луне?" – рассуждает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман.

Впрочем, подробности "Артемиды" не сообщают не только российским специалистам, которым места в американской инициативе не нашлось, но даже самим участникам проекта. НАСА выбирает, в каких сферах канадские или, например, европейские ученые могут быть полезны, а к остальным направлениям лунной программы доступ младшим партнерам закрыт. И это, несмотря на международное право, которое четко определяет, что Луна – это общая территория, и ни одна страна не может исключительно владеть земным спутником.

"Соединенные Штаты Америки воспринимают Луну чуть ли не как свою приватную территорию и будут приводить аргументы в пользу своего исключительного права на Луну. Ну что это за аргументы? В первую очередь то, что они первыми отправили туда астронавтов, что там где-то до сих пор находится американский флаг, и мы понимаем, что для приватизации Луны Соединенным Штатам Америки не понадобятся никакие правовые основания. Им глубоко до фонаря эти решения Генассамблеи ООН", - говорит Фельдман.

При этом Луна имеет важнейшее значение для будущих космических исследований. И дело не только в научных разработках, которые потом можно использовать в изучении Дальнего космоса. Луна – это и возможная стартовая площадка для ракет, и источник сырья для их создания.

"Большие залежи титановых руд. Титан – это основной материал в космическом строительстве. Несмотря на то, что на Земле есть залежи этого металла, но, понятное дело, что для освоения космического пространства, колонизации того же Марса, этого металла потребуется очень и очень много. Потому что все космические аппараты, которые будут выполнять межпланетные полеты, они будут состоять, в основном, из титановых сплавов", - объясняет военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

В США это понимают, поэтому и стараются скорее до Луны добраться. И если НАСА сумеет первым окопаться на спутнике, то о равноправии там можно будет забыть. Впрочем, несмотря на амбициозные планы Соединенных Штатов отправить астронавта на Луну уже в 2024-м, для полного контроля над спутником этого будет недостаточно. В то же время, благодаря совместным усилиям России и КНР, их возможности в лунной гонке резко возрастают. Тем более что Луна для Китая – это не только научные открытия и престиж на международной арене, но и важнейший культурный феномен. В Поднебесной спутнику посвящен праздник середины осени, а персонаж мифологии Чанъэ в даосизме почитается как богиня Луны. Еще древние китайские поэты больше двух тысяч лет назад писали о нефритовом зайце, который живет в Лунном дворце и круглый год толчет в ступе снадобье бессмертия.

"У Китая, конечно же, есть огромные производственные мощности и некоторые конструкторские заделы, которые позволят эту программу осуществить в гораздо короткие сроки, если бы Россия ориентировалась только на свои мощности. Поэтому из этого соглашения, из этого сотрудничества Россия может получить прямую выгоду. Мы можем выступать в качестве генератора технологий, а с помощью Китая получать некие космические изделия, аппараты, станции, строить собственные модули в этих станциях, и такими совместными усилиями продвигаться в космос", - говорит Леонков.

Победитель лунной гонки определится в ближайшее, по космическим меркам, время. Судя по качественным видеоагиткам НАСА о проекте "Артемида", в своем успехе там уверены. Впрочем, с приходом в Белый Дом Байдена уверенности в космическом агентстве поубавилось. Новый американский президент скептически относится к освоению космоса, и считает, что больше внимания нужно уделять климату и атмосфере земли. В таком случае, теплая, дружественная атмосфера будет гарантирована и Луне. Доступной для всех и свободной от звездных войн.

Денис Большаков, Елена Мекертычева, Павел Дубов, "В Центре Событий".

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