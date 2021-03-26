Трагедия Хатыни: почему нельзя забывать историю

78 лет назад нацисты и их пособники сожгли деревню со всеми жителями

В Киеве на этой неделе продолжалось расследование нападения нацистов на офис президента Зеленского. Судя по всему, и это дело сойдет им с рук. Неслучайно в Сети оно уже получило название "штурм Шапитолия", отразив и народное отношение к президенту и понимание, что, как известно, история повторяется дважды — сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Но многие эксперты напоминают: относиться к произошедшему, как к цирку, не стоит. Те, кто хулиганил, жег файеры и рисовал свастики на офисе Зеленского, по сути, составляют костяк карателей, которые при малейшей возможности зальют кровью Донбасс, и которые гордятся делами своих дедов и прадедов. Тех, кто, как утверждает сегодняшний Киев, боролись за свободу Украины. Вместе с гитлеровскими войсками. К примеру, 118-й украинский полицейский батальон, известный как Буковинский курень. Именно ему немцы поручили самую грязную работу в белорусской деревне Хатынь, которую сожгли 22 марта 1943 года "за возможное оказание помощи партизанам". Сожгли вместе с жителями. Заживо сгорели 149 человек, из них 75 детей.

В этой карательной операции нацисты сделали все, чтобы у их жертв не осталось шансов на спасение. Полторы сотни человек, более половина из которых дети, согнали в старый колхозный сарай, обложили его сеном, облили бензином. Вокруг выставили пулеметчиков, чтобы те, кто вдруг выбрался, далеко не убежал.

"Поджог переводчик. Казалось бы, в его обязанности входили относительно мирные задачи, но именно переводчик бросил факел на крышу, и начал вот это зверство. Кроме того, отмечалось, что вызывался всегда участвовать в любых карательных акциях повар этого батальона", - рассказывает руководитель исследовательских программ Фонда "Историческая память" Владимир Симиндей.

Этот факт, известный, наверное, только профессиональным историкам, наглядно демонстрирует явление, которое теперь далеко не секрет. Карательные подразделения, состоящие в основном из предателей, не воевали, а занимались именно тем, что карали. Боевые задачи перед ними не ставили. Да и как можно доверить что-то серьезное перебежчикам с сомнительными взглядами, дисциплиной и моральным обликом. Но с функцией запугивать и наказывать они справлялись. Да порой так, что в ужасе были сами немцы.

"Акция была проведена, ещё надо понимать, что не немцами совсем. Проводил её набор подонков из числа коллаборационистов. Конкретные имена исполнителей все хорошо известны. Это 118 шуцманшафт-батальон, набранный немцами из разогнанного Буковинского куреня. И плюс военнослужащие из особого батальона СС "Дирлевангер". Это штрафники, бывшие пленные, сброд непередаваемый. И они, собственно говоря, вели такую вот свою войну", - рассказывает историк, публицист Армен Гаспарян.

Войну, в которой убивали своих же и, похоже, не всегда понимая с кем воюют, против кого и за что. Украинские националисты даже между собой не могли договориться. 118-й шуцманшафт-батальон, сформированный в Польше, и состоящий, кстати, из предателей разных национальностей, не был "бандеровским".

"Непосредственно грязную работу проводили и участники этого 118 шуцманшафт-батальона, костяк которого формировался из членов так называемого Буковинского куреня. Это активисты Организации украинских националистов мельниковского разлива, конкурирующий фюрер в украинском националистическом движении с Бандерой. ОУН (организация запрещена в России) делилась на бандеровскую и мельниковскую", - напоминает Владимир Симиндей.

Но так ли теперь это важно - разбираться в сортах предателей? Имена убийц, безусловно, должны быть известны, но сегодня на карте уже нет деревни Хатынь. Как и сотен других, точно так же сожженных фашистами. По оценкам историков, только в Белоруссии - 600.

"Уничтожение Хатыни стало символом нацистской истребительной политики с привлечением коллаборационистов для самой грязной работы. И частью этой нацистской истребительной политики были масштабные репрессии в отношении мирного населения, в отместку за деятельность партизан. Причём эти карательные акции, касались не только тех, кто реально сотрудничал и помогал партизанам, но и в отношении любых, кто попадался под руку", - говорит Владимир Симиндей.

А значит, на месте белорусской Хатыни могла оказаться любая другая деревня. Формальным поводом для карательной операции над гражданскими стала одна из партизанских вылазок, в которой наши убили немецкого олимпийского чемпиона по толканию ядра, служившего в охранной полиции, и который был любимчиком самого Гитлера. Впрочем, все это просто предлог. Советских людей массово истребляли не ради мести, а ради вычищения пространства.

"Никакие вообще правила и обычаи ведения войны на оккупированных немцами территориях не работали. Гитлер ещё летом 41-го года сказал о том, что война на Востоке будет очень сильно отличаться от той войны, которую мы вели на Западе. Здесь никаких правил нет. Поэтому, ссылаться на Женевские конвенции - это бессмысленно абсолютно. Это и была одна из отличительных черт нацизма, вот это вот и людобойская политика", - говорит Армен Гаспарян.

Причем политика, которая, по сути, продолжилась и после победы в Берлинской наступательной операции. Фашисты и те, кто им сочувствует, просто отступили дальше на Запад. Многие нацистские преступники после войны осели в странах Южной и Северной Америки и дожили там до глубокой старости. Один из активных участников Хатынской казни Владимир Катрюк до 1951-го отсиживался во Франции, затем перебрался в Канаду, где и умер в возрасте 93 лет, занимаясь до конца жизни пчеловодством. СССР, а затем Россия и Белоруссия, неоднократно требовали выдать палача. Не выдали.

"Мы году в 2013 требовали от Канады выдачи Катрюка. На Западной Украине началась акция в его поддержку и защиту, что он герой, он сражался за независимую Украину. Ну, как, знаете, немцы говорят: "была война". Война кого с кем? Катрюк и подобного рода негодяи убивали мирных людей, без жалости, просто истребляли. А нынче, если кому-то послушать, то это герои. Кстати, Мельник тоже на Украине вполне себе в героях ходит. Он же украинский националист", - говорит Гаспарян.

Но среди свидетелей Хатыни оказались и те, кто был по другую сторону. Кого приговорили к смерти, но казнить не удалось. Один из центральных символов Хатынского мемориала - скульптура непокоренного человека. Кузнец Иосиф Каминский - единственный выживший взрослый в той трагедии. Среди погибших нашел еле живого сына, который скончался у него на руках. Мощный символ, который никак нельзя забывать. К тем же, кто хочет реанимировать символы нацизма в день годовщины трагедии, обратился белорусский президент.

"Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: "Иди и смотри!" Иди в Хатынь, Борки, Олу, Дальву, Усакино, Шуневку, Озаричи, к мемориалам "Тростенец", "Яма", "Красный Берег". Смотри: глазами ребенка‚ выжившего под телом убитой матери; глазами детей, брошенных умирать в колодец; глазами застреленной беременной женщины, так и не познавшей счастья материнства; глазами отца, доставшего из пепла мертвого сына; глазами повешенных беспомощных стариков. Иди и слушай хатынский колокол", - призвал Александр Лукашенко.

Александр Огородников. Татьяна Каминская. Геннадий Свищенков. "В Центре событий".

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