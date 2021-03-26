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Названы сроки полной отмены введенных из-за коронавируса ограничений

19:49
  • пятница
  • 26 марта 2021

Это произойдет не скоро

Россиянам не стоит ожидать скорой отмены всех введенных из-за коронавируса ограничений. Часть защитных мер, по словам специалистов, придется выполнять еще в ближайшие один-два года.
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"Ближайшие год-два нужно будет соблюдать определенные ограничительные меры и осторожность", - заявил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов в интервью радиостанции "Вести FM".

Чуланов подчеркнул, что в большой степени это касается путешествующих россиян. Инфекционист также порекомендовал прививаться российскими вакцинами, не выбирая их. Он напомнил, что обе вакцины – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" – разрешены для всех возрастов, начиная с 18 лет, без ограничений.

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