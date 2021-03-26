Города на рубли: зачем Центробанк меняет дизайн купюр

Планы регуляторы не понравились некоторым россиянам

Центробанк на неделе объявил о начале денежной реформы. Не в том смысле, что про деноминацию, а в самом что ни на есть прямом смысле - в России меняется дизайн купюр. Ну, там, конечно, поменяют уровни защиты, Всё-таки нынешние купюры разрабатывались еще в далёком 97-м году. Перемены, безусловно, назрели. Но параллельно Центробанк решил бороться и с тем, что там назвали "банкнотной несправедливостью". Сейчас на купюрах представлены города лишь пяти федеральных округов. Городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского округов нет. Так что в ближайшие 4 года это и будут менять, чтобы "дать возможность показать особенности территорий, их историю и современные достижения". И именно это решение Центробанка вызвало нешуточный скандал в тех регионах, достопримечательности которых исчезнут с купюр.

Этот вид Ярославля знаком в нашей стране каждому по тысячерублёвой банкноте. На ней часовня Кремля, памятник Ярославу Мудрому и церковь Иоанна Предтечи. Храм теперь ежегодно посещает 17 тысяч туристов.

"Никто не знал про него. Я прекрасно помню цифру посещаемости 1997 года. Его за летний сезон посетило 137 человек", - вспоминает заместитель директора по научной работе Ярославского музея-заповедника Светлана Блажевская.

И именно деньги стали лучшей рекламой города с тысячелетней историей.

"Нам повезло несказанно. Мы этим воспользовались. Этим воспользовались все наши городские экскурсоводы, музеи", - говорит заместитель директора по коммуникациям Ярославского музея-заповедника Ольга Троицкая.

Но теперь Ярославль пропадёт с тысячерублёвой банкноты. На купюре этого номинала с одной стороны будут виды Нижнего Новгорода, с другой стороны - достопримечательность Приволжского федерального округа. Такое решение принято Центробанком. Там считают, что сейчас наша страна неравномерно представлена на купюрах.

"В начале 90-х, когда проектировались банкноты образца 1997 года, административно-территориального деления нашей страны на укрупненные федеральные округа ещё не существовало. Три федеральных округа вообще не представлены в банкнотном ряду. Ни один из городов Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов не отображен на современных банкнотах", - объясняет заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.

Теперь одна банкнота будет посвящена - одному городу и одному федеральному округу. Вместо Хабаровска на пятитысячной купюре появится Екатеринбург. Вместо Архангельска на пятисотрублёвой нарисуют Пятигорск. С десятки уберут Красноярск, заменив его Новосибирском.

Изменится дизайн и самой массовой в обращении банкноты в 100 рублей. Изображение на ней неоднократно критиковали из-за неприлично голого Аполлона. Ведь там можно рассмотреть то, что не все хотели бы рассматривать. Оригинальную статую на крыше Большого Театра приодели, прикрыв фиговым листочком. Но со сторублёвкой поступят иначе - с неё Аполлона уберут.

Рассматривать другие варианты Центробанк уже не планирует. Новая сторублёвая купюра будет выпущена в оборот самой первой - в 2022 году и эскиз уже утверждён, хотя пока не опубликован. На банкноте останется Москва. А вместо квадриги Аполлона, скорее всего, изобразят Зарядье, МГУ и Шуховскую башню. В 2023-ем появятся новые пятитысячная и тысячная купюры.

И конечно тем, у кого деньги отбирают, это не нравится. В Ярославле грустят и обычные горожане, и особенно экскурсоводы.

"Уйдет вот какая-то изюминка, уйдет узнаваемость неизвестных мест Ярославля. Потому что говорить: на бывшей тысячерублевой купюре будет немножко более скучно, чем о действующих денежных знаках", - говорит экскурсовод Анна Саблина.

В Нижнем Новгороде неожиданному решению Центробанка рады.

"Нижний Новгород ещё в 2016 году мог попасть на купюры достоинством 200 или 2000 рублей. Но во всероссийском голосовании тогда победили другие города. Сейчас пришло время Нижнего Новгорода. Остряки в Нижнем уже шутят, что к юбилею города было бы неплохо выпустить купюру достоинством 800 рублей", - говорит мэр города Юрий Шалабаев.

Примечательно, что в Екатеринбурге тоже готовятся праздновать круглую дату - городу исполняется 300 лет. Там даже обращались к Центробанку с просьбой выпустить 300 рублёвую купюру. Теперь появятся на пятитысячной. В Хабаровском крае решение назвали "большой ошибкой".

"Мне, как жителю Хабаровского края, конечно, данный факт, как депутату от Хабаровского края, конечно, данный факт неприятен. Как человеку тоже неприятен. И то, что, может быть, здесь элемент несправедливости в части избрания формы утверждения этих изображений тоже есть", - говорит депутат Госдумы Борис Гладких.

Речь о том, что в последний раз образы купюр в 200 и 2000 рублей выбирали, опираясь на голосование. Теперь Центробанк сам решил - какие города разместить на новые деньги. В Кремле заявили, что и с руководством страны не советовались. Впрочем, по закону это не требуется. Дизайн разработают эксперты, которые постараются учесть разные мнения, а стиль будет един, как у двух последних выпущенных номиналов. Кроме того, усилится защита денег от подделки. Последними в 2024-ом обновят купюры в пятьдесят и десять рублей. Вот как мэр Красноярска отреагировал на эту новость.

"Предлагаю известие о ротации городов на купюрах воспринимать без печали и уныния, ведь далеко не каждый город мира может похвастаться присутствием на деньгах своей страны. Скажу больше, пусть смена городов на купюрах будет регулярной, например, каждые 20 лет", - заявил Сергей Еремин.

Санкт-Петербург на пятидесятирублёвой банкноте останется, изменятся лишь достопримечательности. В местных пабликах уже начали публиковать шуточные эскизы, примеряя поребрик, шаверму и Боярского.

Кстати, известные россияне вполне могли попасть на деньги. В Петербурге хранятся пробные отрисовки середины девяностых годов, среди персон: Ломоносов, Пушкин, Циолковский и Гагарин. Именно эти банкноты могли прийти на смену самым первым российским рублям, наспех перерисованным с советских. Теперь купюры снова обновляют, очевидно, продолжая сложившуюся практику. Сама история показывает, что дизайн денег не бывает вечным.

"Если смотреть со времён Екатерины II, с 1790 года, в принципе каждые 20-30 лет всё-таки менялся дизайн этих банкнот. Каждое изменение дизайна, оно, в первую очередь, связано с тем, чтобы улучшить качество банкноты с точки зрения фальшивомонетничества", - рассуждает нумизмат Богдан Мандра.

Ещё одна причина из прошлого - гиперинфляция. Привычные нам банкноты на самом деле были в тысячу раз больше по номиналу. В 98-м три ноля убрали, произошла последняя деноминация. Тогда же пропала купюра в тысячу рублей с изображением Владивостока, она превратилась в железный рубль, который, как хороший знак, после множества денежных потрясений снова появился в обороте.

"Очень много печального, в том числе и связанно с деньгами. И со сбережениями граждан и с пропавшими вкладами в том самом позднесоветском Сбербанке. И много таких историй очень печальных. Главное, чтобы вот эта замена или ротация денег проходила в таком спокойном режиме", - говорит политолог Алексей Мартынов.

Главный сигнал этому - решения Центробанка. Ещё в 2014-ом регулятору предлагали выпустить банкноту в 10 тысяч рублей, энтузиасты даже рисовали эскизы. Но ЦБ отказал тогда, и сейчас не собирается печатать десятитысячную купюру. Да и новые деньги будут находиться в обращении наравне со старыми, заменяя их только естественным путем. Это значит, что банкноты с Ярославлем, Хабаровском, Архангельском и Красноярском будут в обороте примерно до 2035 года.

Пётр Вершинин, Елена Мекертычева, Александр Терентьев. "В Центре Событий".

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