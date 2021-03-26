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Три сотни политиков пострадали от масштабной хакерской атаки в Германии

20:12
  • пятница
  • 26 марта 2021

Обвиняют, по традиции, Россию

Семь депутатов бундестага Германии и 31 депутат региональных парламентов пострадали от масштабной хакерской атаки. Как пишут немецкие СМИ со ссылкой на западные спецслужбы, нападение имело целью шпионаж, а также дискредитацию политиков и гражданских активистов в ФРГ.
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Как сообщает издание Bild, речь идет также о захвате личных и политических аккаунтов в соцсетях. В общей сложности от атаки в последние дни пострадали от 200 до 300 человек, подсчитали в спецслужбах, а также в комитете бундестага, курирующем деятельность немецких разведок.

"Кто был главной целью атаки, с какого момента она началась и завершилась ли - пока неизвестно. Депутаты бундестага ФРГ, которые находились в "русских списках", о которых сообщали германские спецслужбы, были персонально предупреждены", - пишет издание.

Как и следовало ожидать, виновные уже найдены: сообщается, что хакерская атака произведена "российской военной разведкой ГРУ и ее группой хакеров Ghostwriter". Другое немецкое издание, Spiegel, пишет со ссылкой на германские спецслужбы, что за атакой могут стоять хакеры, действующие по заданию российских спецслужб. Однако ни одного аргумента в пользу того, что именно Россия может стоять за атакой, издание не приводит. Агентству РИА Новости в контрразведке ФРГ эти сообщения комментировать отказались.

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