Путин назначил Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области

Представление врио главы региона состоится 27 марта в Пензе

Временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области назначен Олег Мельниченко. О назначении сенатору сообщил лично президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции.

"Я назначаю вас временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Вы понимаете, что для того, чтобы стать полноценным руководителем, нужно заручиться доверием избирателей и жителей области", - сказа глава государства и пожелал Мельниченко успехов.

Сообщается, что представление Олега Мельниченко в качестве врио главы региона состоится в Пензе 27 марта.

21 марта Следственный комитет России сообщил о задержании губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, а также пятерых его предполагаемых соучастников. Их обвиняют во взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, суд решил заключить всех шестерых под стражу, передает РИА Новости.

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