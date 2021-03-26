Неэффективность и упрямство: почему Европа не справляется с COVID-19

Старый свет накрывает третья волна

Возможности использования "Спутника V" президент Путин обсудил на неделе с главой Евросовета Мишелем. Попутно дав неудовлетворительную оценку состоянию связей Россия-ЕС, сложившемуся из-за неконструктивной линии Брюсселя. Причем особенно этот неконструктивный подход виден именно в ситуации со спутником. Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг заявил, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа, имея дело с действиями России и Китая, пытающихся через поставки вакцин получить влияния". А комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон на этой же неделе заявил, что ЕС абсолютно не нуждается в российской вакцине. При том, что все больше европейских политиков и даже уже лидеров ведущих стран говорят о том, что "Спутник" давно пора сертифицировать и закупать. Но русофобия важнее жизни людей и так уже замученных постоянными локдаунами и страхом перед разрешенными западными вакцинами с их подчас смертельными побочными эффектами. И которых всё равно критически не хватает. Европу погребает под собой третья волна, Меркель говорит о новой пандемии, население уже фактически живет в режиме концлагеря, а европейские комиссары приходят чуть ли не с продразверсткой на заводы фармгигантов и запрещают вывоз вакцин за пределы ЕС.

Ровно год назад, в марте 2020 в авторитетном французском издании Figaro вышла статья под названием "Коронавирус: демократия эффективнее авторитарных режимов". Авторы размышляли, каким образом удастся победить накрывающую мир пандемию.

"Если диктатуры были дестабилизированы непредвиденными обстоятельствами, то демократии отреагировали на них спокойно, прозрачно и рационально. Им удалось всё предвидеть и объяснить. Их открытые и скоординированные системы здравоохранения быстро отреагировали", - писала газета.

В той же статье ставится вопрос: а не окажет ли коронавирус то же влияние, какое оказал Чернобыль на СССР, ускорив, по мнению авторов статьи, развал Советского союза. Сегодня, спустя год после этой публикации, Figaro, пожалуй, пришло время подвести хоть и промежуточные, но всё-таки итоги.

"Мы видим, что число заражённых удваивается почти каждые две недели. Мы видим, что уровень циркуляции вируса находится на самом высоком уровне за последние четыре месяца. Мы видим, как возрастает давление на наши отделения интенсивной терапии. И оно, вероятно, будет таким в долгосрочной перспективе", - заявляет премьер-министр Бельгии Александр Де Кро.

В Бельгии отменяют очные занятия в школах и высших учебных заведениях. Магазины, продающие товары не первой необходимости, переходят на торговлю по предварительной записи. На улицах можно собираться в компании не больше четырёх человек. Это лишь часть вводимых ограничений. Жители Бельгии недовольны.

В Европу пришла третья волна, к которой Европа в третий раз оказалась неготовой. В Нидерландах карантин продлили ещё на месяц. В Хорватии ношение масок обязательно даже на улицах. Во Франции система здравоохранения работает на пределе своих возможностей и как следствие - перенос до восьмидесяти процентов плановых операций. Великобритания и вовсе в локдауне уже год. Для Польши, Словакии, Чехии, Венгрии новая волна может оказаться самой тяжёлой.

"Несмотря на то, что в Чехии пик заболеваемости, кажется, достигнут, число госпитализаций и смертельных случаев не снижается. Что касается Польши, то исследователи Варшавского университета на основе модельного расчёта пришли к выводу, что в апреле может наступить крах системы здравоохранения страны с непредсказуемыми последствиям", - предупреждает немецкая газета Die Welt.

А к чему приводит европейский локдаун? Бизнес истощён. Моральные силы у граждан на исходе. Полная безысходность и растущее недовольство политикой и своими политиками. Основа европейских благосостояния и демократии - Германия. Страна, где действия властей больше похожи на панику, нежели на скоординированную работу по преодолению кризиса. Ангела Меркель заявляет: страна должна закрыться на карантин на пасхальные праздники. Потом, после всеобщего недовольства, берёт свои слова обратно. Пожалуй, впервые за свою политическую карьеру извиняется перед нацией.

"Идея ужесточить ограничения на Пасху была разработана с наилучшими намерениями, потому что мы срочно должны успеть замедлить и победить третью волну пандемии, в которой мы сейчас находимся. Тем не менее, нет никаких сомнений в том, что пасхальная изоляция была ошибкой", - заявила Меркель.

Жители Германии, казалось бы, вздохнули полной грудью - на Пасху можно погулять. Но канцлер вновь начинает пугать.

"По сути, мы живем в условиях новой пандемии. Число заболевших снова быстро растет по всей Европе. Более полумиллиона человек в Европейском Союзе уже погибли, и ущерб экономике огромен", - пугает она.

И если на самом верху не могут решить, что делать, то что ж тогда говорить об обычных людях. Открытое безграничное европейское пространство, по сути, вернулось в до "еэсовскую" эпоху. Чтобы поехать из одного города в другое, необходимо разрешение. По сути, виза для передвижения внутри собственной страны. А в Великобритании, сбежавшей из дружной европейской семьи, за попытку уехать из королевства - штраф в пять тысяч фунтов. Спасти старушку Европу от скоропостижной смерти можно было бы при помощи вакцины, однако и в этом вопросе всё пошло не по плану.

"В Европе пока недостаточно вакцины, чтобы остановить третью волну пандемии. Даже если поставки по заказам ЕС будут поступать своевременно, для того, как группы риска были полностью вакцинированы, все равно потребуется несколько недель. Только тогда мы сможем также говорить о расширении свобод для граждан. А пока всем придется потерпеть", - говорит министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Зарегистрированная в Великобритания компания AstraZeneca подписала многомиллионные контракты на поставки в страны ЕС вакцины от коронавируса. Но её катастрофически не хватает. Отношения между производителем и заказчиками портятся с каждым днём. AstraZeneca обещала поставить в первом квартале до ста миллионов доз, а в итоге заявила, что даст не более 30 миллионов. При этом на фабрике в Италии хранилось 29 миллионов доз. Их нашли в ходе обыска полиция, по заявлению о якобы сокрытии крупной партии. Европейские чиновники думали, что это вакцина для Великобритании. Оказалось, что для Бельгии. Есть информация, что Италия теперь её не хочёт отдавать, потому что ей вакцина тоже жизненно необходима.

"Это позор. Это огромный ущерб репутации, но это также вопрос, что многие люди умирают из-за того, что вакцина не попадает сюда. Компания, которая установила определенный план производства, и они были обязаны производить продукцию. А теперь они производят вакцину всего на одном заводе из пяти, которые были указаны в контракте", - возмущается глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина.

Канцлер Австрии и вовсе предрёк раскол Европы, если не удастся договориться о распределении доз пропорционально населению европейских стран. Такая договорённость вроде бы была, но по факту выяснилось, что кто больше заказал, то есть купил, то есть кто богаче, тот больше и получил.

"Когда 70 миллионов доз экспортируются из ЕС в другие части мира, и ни одна доза не доставляется в Европу, это неправильная позиция. Когда в государствах-членах доступно намного меньше вакцин, чем у других, я думаю, что это большое вопрос для Европы. Я бы даже сказал, что это может нанести такой ущерб Европейскому Союзу, которого мы ещё не видели", - предупреждает канцлер Австрии Себастьян Курц.

AstraZeneca заявляет о высокой эффективности препарата, а исследования, проведённые в Норвегии, Германии и даже в Канаде, указывают на возможные тяжелые последствия - развитие тромбоза и, как следствие, смерть вакцинированного. Граждане Европы оказались между молотом и наковальней. С одной стороны - непрекращающийся локдаун. С другой - страх перед вакциной. Не у всех конечно, но он всё-таки присутствует.

И вот опять всё та же французская Figaro публикует новую статью, под названием "Спутнику V": Европа занимает идеологическую позицию, которая идет против благополучия населения".

"Отказ еврокомиссара признать за европейцами право использовать иностранные вакцины вроде "Спутника V" (вышедшее в журнале The Lancet исследование признало ее эффективность на уровне более 90%) вновь говорит о том, что идеологический фанатизм и протекционизм ставятся выше прагматизма и здоровья населения", - пишет газета..

Спустя год пандемии о превосходстве европейской демократии над так называемыми авторитарными режимами стран на востоке уже ни слова. Коронавирус расставил всё по своим местам. Вот только за это очень многим пришлось заплатить своими жизнями.

Дмитрий Гусев. "В центре событий".

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