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ВОЗ заявила об острой фазе пандемии коронавируса

21:04
  • пятница
  • 26 марта 2021

В организации призвали соблюдать особую осторожность во время праздников

Всемирная организация здравоохранения призвала соблюдать особую осторожность во время приближающихся праздников. В организации заявили, что мир все еще находится в острой фазе пандемии.
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"Мы видим признаки роста распространения вируса. Мы все еще находимся в острой фазе пандемии", - заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Она ответила на вопрос журналистов, видят ли в организации признаки третьей волны COVID-19.

В начале апреля в Европе отмечают Пасху. В связи с этим Ван Керкхове призвала соблюдать особую осторожность во время приближающихся праздников – в частности, воздержаться от посещения массовых мероприятий. В ВОЗ напомнили, что после новогодних праздников отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, передает РИА Новости.

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