За сутки в России выявлено менее 9 тысяч заражённых коронавирусом

Данные о новых штаммах будут передаваться в Роспотребнадзор

За сутки в России зафиксировано 8 885 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 510 744 человека с COVID-19, умерло 97 404 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрирован 1 551 больной, всего в столице 1 020 673 инфицированных, скончались 16 446 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

На этой неделе правительство утвердило порядок предоставления данных о новых штаммах коронавируса. Собирать и анализировать такую информацию будут централизованно. Вся информация с мест в течение суток будет направляться в Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора. На её основе ведомство планирует принимать решение об организации тех или иных профилактических мероприятий.

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