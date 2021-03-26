Активные граждане выбрали название для новой станции БКЛ

Она получит название - "Народное Ополчение"

Жители Москвы выбрали название новой станции Большой Кольцевой линии. Голосование завершилось на портале "Активный гражданин".

По итогам голосования 55,02% москвичей посчитали, что называться новая станция должна "Народное Ополчение". Она появится на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения и будет открыта в этом году.

Название связано с памятью Московского народного ополчения. Оформление станции также посвящено народному ополчению 1612, 1812 и 1941 годов.

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