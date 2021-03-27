В Москве за сутки вылечились от коронавируса 1368 человек

Более 40% москвичей выработали иммунитет

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 368 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 940 041.

Около 44% москвичей имеют иммунитет к коронавирусу, сообщили на этой неделе столичные власти. В мэрии отметили, что это довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями. По состоянию на конец марта, первым компонентом вакцины "Спутник V" в Москве привито почти миллион человек.

По данным на 20 марта, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 510 744 пациентам, умерли с начала пандемии 97 404 человека. В Москве больных зарегистрировано 1 020 673, в мире более 126 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,7 миллиона человек.

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