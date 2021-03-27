Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 126 миллионов

Умерло более 2,7 миллиона человек

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 126 миллионов, скончались от осложнений болезни более 2,7 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более четырёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 30,1 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни около 548 тысяч.

На втором месте – Бразилия, там заразившихся более 12,4 миллиона, третью строчку занимает Индия с более чем 11,9 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Франция, в стране выявлено 4,5 миллиона человек с коронавирусом.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (18 человек), на Самоа и в Вануату зафиксировано по трое заболевших.

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