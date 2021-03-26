Ежесуточно более 430 экипажей вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность москвичей

Росгвардейцы участвуют в охране правопорядка на массовых и культурных мероприятиях

Росгвардия принимает активное участие в профилактике и пресечении преступности в Москве. Безопасность жителей столицы ежедневно обеспечивают более 430 экипажей национальной гвардии.

"Немаловажную роль играют подразделения лицензионно-разрешительной работы, на учете которых в столичном регионе состоит около 400 тысяч владельцев гражданского оружия, зарегистрировано в установленном законом порядке 800 тысяч единиц гражданского оружия", - сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии по столице Агентству городских новостей "Москва".

Ежедневно более 1,5 тысячи сотрудников подразделений Главного управления Росгвардии по Москве заступают на службу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, рассказал на брифинге в преддверии юбилея ведомства, который отмечается 27 марта, начальник управления генерал-лейтенант полиции Михаил Воробьев. Он напомнил, что росгвардейцы участвуют также в охране правопорядка на массовых и культурных мероприятиях – таких, как выборы президента Российской Федерации, футбольные матчи в рамках ЧМ по футболу 2018 года, голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

Воробьев также рассказал журналистам о специфике деятельности спецподразделений ОМОН и СОБР, которые принимают активное участие в борьбе с бандформированиями, особо опасными преступниками и террористическими организациями. Отметил генерал и работу вневедомственной охраны, которая обеспечивает безопасность граждан.

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