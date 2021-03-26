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Воробьев: около 80% пациентов с COVID-19 в Подмосковье старше 60 лет

21:57
  • пятница
  • 26 марта 2021

Пожилых призывают пройти вакцинацию

Доля пациентов старше 60 лет с коронавирусом в больницах Подмосковья – около 80%. Пожилым людям настоятельно советуют пройти вакцинацию, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Воробьев заявил о возвращении Подмосковья к обычной жизни

"Доля тех, кто находится на койках, действительно, под 80% - это 60 плюс. Поэтому мы разными способами, учитывая добровольное начало вакцинации, работаем и просим в семейном кругу, разъясняем, что прививка, "Спутник" в частности, безопасна", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".

Губернатор Подмосковья призвал пожилых граждан, у которыъх нет противопоказаний или хронических заболеваний, обязательно сделать прививку от COVID-19. По словам Воробьева, в последние дни в регионе вакцинируют рекордное количество граждан – по 15-16 тысяч. И темпы вакцинации будут наращиваться, пообещал губернатор.

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