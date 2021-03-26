Президент Молдавии попросила у Путина вакцину от коронавируса

"Спутник V" уже зарегистрирован в стране

Молдавия попросила у России вакцину от коронавируса "Спутник V". Президент Молдавии Майя Санду заявила, что направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину. Санду призналась, что очень рассчитывает на помощь Москвы.

"Сегодня я написала письмо президенту России по вопросу получения вакцины. Это было сделано после разговора с послом России в Молдавии, который заявил, что купить "Спутник V" сейчас вряд ли получится, но ее могут передать в качестве помощи", — сказала Санду в эфире телеканала RTR Moldova. Она добавила, что подобные письма направлены также руководству других стран.

Агентство по лекарствам Молдавии в конце февраля зарегистрировало российский препарат "Спутник V". В то же время были одобрены вакцины Pfizer и AstraZeneca. Эти препараты Молдавия получила бесплатно, и сейчас только ими проводят вакцинацию.

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