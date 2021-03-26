Байден пригласил Путина на саммит по климату

Форум состоится в апреле

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приглашены на переговоры по климату. Лидеров пригласил американский президент Джо Байден, сообщает со ссылкой на официальных лиц в США агентство Associated Press.

Это первые переговоры по климату международного уровня, организованные администрацией Байдена. США намерены провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата 22-23 апреля. Байден намерен призвать мировых лидеров к консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

Отмечается, что Джо Байден намерен продолжить дело, начатое Джорджем Бушем и продолженное Бараком Обамой, которые уделяли большое внимание вопросу глобального потепления. В Белом доме подчеркивают, что предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп высмеивал выводы ученых о воздействии человека на изменение климата.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram