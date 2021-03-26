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Байден пригласил Путина на саммит по климату

22:51
  • пятница
  • 26 марта 2021

Форум состоится в апреле

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приглашены на переговоры по климату. Лидеров пригласил американский президент Джо Байден, сообщает со ссылкой на официальных лиц в США агентство Associated Press.
У Байдена нашли "шпаргалки" на пресс-конференции

Это первые переговоры по климату международного уровня, организованные администрацией Байдена. США намерены провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата 22-23 апреля. Байден намерен призвать мировых лидеров к консолидации усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

Отмечается, что Джо Байден намерен продолжить дело, начатое Джорджем Бушем и продолженное Бараком Обамой, которые уделяли большое внимание вопросу глобального потепления. В Белом доме подчеркивают, что предшественник Байдена на посту президента Дональд Трамп высмеивал выводы ученых о воздействии человека на изменение климата.

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