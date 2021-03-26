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Белоруссию отстранили от участия в "Евровидении"

22:58
  • пятница
  • 26 марта 2021

Организаторам не понравилась новая песня группы "Галасы ЗМеста"

Белоруссия в этом году не будет участвовать в "Евровидении". Страну отстранили от конкурса из-за несоответствия правилам новой песни группы "Галасы ЗМеста".

Европейский вещательный союз посчитал, что композиция может повредить репутации состязания.

"Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла представить заявку, допущенную к участию, в течение продленного срока, к сожалению, Белоруссия не будет принимать участие в 65-м конкурсе "Евровидение" в мае", - говорится в заявлении организации.

Ранее группа "Галасы ЗМеста" представила на конкурс песню "Я научу тебя". Организаторы "Евровидения" усмотрели в ней политический подтекст и предложили заменить композицию.

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