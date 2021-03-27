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Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии

10:46
  • суббота
  • 27 марта 2021

Оно прошло без происшествий

Российские и турецкие военные провели очередное, уже 144-ое совместное патрулирование в Сирии, на этот раз в провинции Хасеке.
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В нём приняли участие около 70 вoеннослужащих обeих стрaн и порядкa 10 eдиниц тeхники, в том числe бронeавтомобили "Тигр" и "Тайфун". Прикрытие колонн с воздуха обеспечивали вертолёты ВКС России, сообщает "ТВ Центр".

За четыре часа колонна преодолела маршрут в 95 километров. Проведён мониторинг обстановки в населенных пунктах в районе Камышлы, где, согласно раннее достигнутым договорённостям, не должно быть незаконных вооружённых формирований. Патрулирование прошло в штатном режиме, без происшествий.

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