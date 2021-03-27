Трёхэтажный дом разрушен в Новой Москве при взрыве газа

Из-под завалов спасены 5 человек

Пять человек, среди которых один ребёнок, пострадали во время взрыва в частном жилом доме в Новой Москве. ЧП произошло вечером 26 марта в поселении Московский.

По версии следствия, в недостроенном трёхэтажном здании взорвался газовый баллон. Дом полностью разрушен, первым под завалами спасатели обнаружили ребёнка, затем извлекли четверых мужчин. Все они госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих технике безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", сообщает "ТВ Центр".

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