В голосовании за имя новой станции БКЛ победил вариант "Народное ополчение"

Подведены итоги голосования

Москвичи выбрали название станции метро на Большой кольцевой линии. Из предложенных на портале "Активный гражданин" названий победило "Народное ополчение". Станцию возводят на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошево-Мневники.

"Народное ополчение" набрало 55,02% голосов участников проекта, второй вариант названия - "Карамышевская" - собрал 35,93%. Ещё 9,05% активных граждан доверили решать этот вопрос специалистам. В голосовании приняли участие 112 960 человек.

Большая кольцевая линия метро - самый масштабный проект в истории метростроения. После открытия длина линии составит 70 километров, на ней будет 31 станция. Первый участок был введён в эксплуатацию в 2018 году.

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