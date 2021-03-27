ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В голосовании за имя новой станции БКЛ победил вариант "Народное ополчение"

10:01
  • суббота
  • 27 марта 2021

Подведены итоги голосования

Москвичи выбрали название станции метро на Большой кольцевой линии. Из предложенных на портале "Активный гражданин" названий победило "Народное ополчение". Станцию возводят на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошево-Мневники.
Как идет строительство станции БКЛ метро "Сокольники"

"Народное ополчение" набрало 55,02% голосов участников проекта, второй вариант названия - "Карамышевская" - собрал 35,93%. Ещё 9,05% активных граждан доверили решать этот вопрос специалистам. В голосовании приняли участие 112 960 человек.

Большая кольцевая линия метро - самый масштабный проект в истории метростроения. После открытия длина линии составит 70 километров, на ней будет 31 станция. Первый участок был введён в эксплуатацию в 2018 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство станции БКЛ
Строительство станции БКЛ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.