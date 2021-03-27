Российские фигуристки впервые заняли весь пьедестал на чемпионате мира

Турнир проходит в Швеции

Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал на чемпионате мира по фигурному катанию. В этом году он проходит в Швеции.

Золото взяла Анна Щербакова, серебряная медаль досталась Елизавете Туктамышевой, бронза у Александры Трусовой, сообщает РИА Новости.

Российские фигуристки выделялись на фоне простых композиций соперниц. В соцсетях болельщики написали, что "эти русские надоели своими сложными постановками".

Сумма выигрыша россиянок составила 144 тысячи долларов. Общий призовой фонд чемпионата - 868 тысяч.

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