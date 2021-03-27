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Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

12:00
  • суббота
  • 27 марта 2021

27 марта исполнилось 5 лет со дня создания Росгвардии

Стойкость, мужество и преданное служение Родине. Профессиональный праздник, а также 5-летие с момента основания отмечает Росгвардия. Сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин.
Ежесуточно более 430 экипажей вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность москвичей

Созданная на базе внутренних войск МВД федеральная служба стала самостоятельной структурой, которая обеспечивает правопорядок, защищает интересы граждан. Как отметил президент, Росгвардия эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит весомый вклад в борьбу с терроризмом, сообщает "ТВ Центр".

Сотрудники ведомства достойно обеспечивают соблюдение профилактических режимов, введённых для борьбы с пандемией, стоят на страже безопасности людей в ходе массовых мероприятий.

"В Росгвардии сохраняется преемственность исторических традиций вошедших в её состав Внутренних войск, ряда служб МВД России, подразделений спецназначения ОМОН и СОБР. Бойцы и командиры-росгвардейцы с гордостью продолжают этот славный боевой путь, путь стойкости и мужества, честного и преданного служения Родине и нашему народу", - отметил глава государства.

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