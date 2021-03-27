Путин поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

27 марта исполнилось 5 лет со дня создания Росгвардии

Стойкость, мужество и преданное служение Родине. Профессиональный праздник, а также 5-летие с момента основания отмечает Росгвардия. Сотрудников и ветеранов поздравил Владимир Путин.

Созданная на базе внутренних войск МВД федеральная служба стала самостоятельной структурой, которая обеспечивает правопорядок, защищает интересы граждан. Как отметил президент, Росгвардия эффективно участвует в решении важнейших государственных задач, вносит весомый вклад в борьбу с терроризмом, сообщает "ТВ Центр".

Сотрудники ведомства достойно обеспечивают соблюдение профилактических режимов, введённых для борьбы с пандемией, стоят на страже безопасности людей в ходе массовых мероприятий.

"В Росгвардии сохраняется преемственность исторических традиций вошедших в её состав Внутренних войск, ряда служб МВД России, подразделений спецназначения ОМОН и СОБР. Бойцы и командиры-росгвардейцы с гордостью продолжают этот славный боевой путь, путь стойкости и мужества, честного и преданного служения Родине и нашему народу", - отметил глава государства.

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