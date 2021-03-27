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Европа вводит новые ограничения из-за третьей волны коронавируса

12:30
  • суббота
  • 27 марта 2021

Программа вакцинации провалилась

Европу захлестнула третья волна пандемии. Режим ЧС продлили в Чехии. Во Франции распространяется новый штамм - случаи заражения зафиксированы на северо-западе страны. В Париже из-за одного случая заражения коронавирусом в школе всех отправили на карантин, образовательное учреждение закрыли. Власти Франции опасаются повторного всплеска заражений из-за появления нового штамма - бретанского. Название не от островного государства-соседа, а от приморского региона пятой республики.
Режим ЧС и карантин: страны Европы охватывает третья волна коронавируса

Италия ждёт вакцину AstraZeneca, несмотря на риски, связанные с действием препарата. Ранее большинство стран Евросоюза отказались от англо-шведской вакцины, но сегодня просят даже заблокированные на границах партии, сообщает "ТВ Центр".

Они были выпущены как раз в период массовых случаев осложнений после прививок, то есть ещё до того, как препарат был отправлен на дополнительные исследования. Но европейцы готовы положиться на авось.

В Чехии режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии будет действовать до 11 апреля. На брусчатке Староместской площади Праги люди мелом пишут имена своих близких, тех, кто не смог победить болезнь. Пришедшие подбадривают друг друга и, вместе с тем, каждый понимает, что также может оказаться в этом списке.  

Ещё неделю в условиях карантина продолжит жить Греция. Несогласные с таким развитием событий выходят на акции протеста. Набережную Салоников заволокло дымом: взрывают дымовые шашки.

Европейские политики сходятся во мнении, что изменить ситуацию с коронавирусом может только вакцинация. Однако, все понимают -  европейская прививочная кампания очень сильно отстаёт. К лету в ряде стран её планировали уже закончить, в то время как на сегодня где-то она даже не начата.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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