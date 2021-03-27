Совбез ООН срочно собирается для обсуждения новых ракетных пусков в КНДР

В США обеспокоены политикой Пхеньяна

Совет безопасности ООН соберётся на внеочередную встречу, чтобы обсудить новый запуск ракет Северной Кореей. Действия КНДР осудили в Сеуле и Вашингтоне. В Госдепе заявили, что политика Пхеньяна ведёт к эскалации напряжённости на Корейском полуострове.

Испытания двух тактических ракет Северная Корея провела на этой неделе. Официальная пресса сообщила, что снаряды пролетели 600 километров и упали в заданной точке в Японском море. По данным зарубежных источников, дальность полёта была меньшей.

В КНДР заявили, что таким образом реализуют право на самооборону в условиях, когда США и Южная Корея постоянно проводят военные учения и создают угрозу для Пхеньяна, сообщает "ТВ Центр".

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