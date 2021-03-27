Зеленский готовит украинцев к партизанской войне

Это следует из новой военной стратегии

Украинские силовики возобновили обстрелы в Донбассе. Под огнём оказались пригороды Донецка. 120-ти миллиметровые мины упали в считанных метрах от жилых домов. Неспокойно и в Луганской республике. Киевские военные открыли стрельбу по посёлку Золотое. По мнению украинских СМИ, страна готовится к полноценной партизанской войне.

Всю страну - под ружьё. Украина готовится к большой войне, теперь это закреплено документально. В новой военной стратегии, узаконенной Владимиром Зеленским, Россия прямо называется противником. Ставка в потенциальных боевых действиях делается не на высокоточное оружие или мобильные подразделения - "модернизация" в стратегии упоминается всего дважды – а на партизанское движение, к такому выводу приходит издание strana.ua.

Стратегия призывает готовиться, по сути, к партизанским действиям на своей территории. Словосочетание "движение сопротивления" встречается в документе десять раз, а "территориальная оборона" - 34 раза. Да и вся стратегия озаглавлена как "Всеохватывающая оборона". Что где-то сродни теории "тотальной войны", сформулированной ещё накануне Первой мировой. По ней военные действия ведутся всеми имеющимися средствами, а не только профессиональными армиями.

19 раз в стратегии упоминается НАТО. Такое акцентированное внимание – неслучайно. В документе прямо говорится, что успех всей военной стратегии зависит от "политической, экономической и военной поддержки Украины мировым сообществом в геополитическом противостоянии России". Демонизировать восточного соседа в Киеве принялись, кажется, с утроенной энергией. Вот первый президент страны и руководитель украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук внезапно заявил, что Россия якобы "хочет уничтожить" соседа, сообщает "ТВ Центр".

Делается всё, чтобы заблокировать наши шаги к миру и действовать в соответствии с концепцией "Украина - не государство", как заявил президент России очень давно. Что это случайное государство, у нее нет будущего. Шаги, которые делаются, подтверждают философию, что Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России.

В любой непонятной ситуации обвинять Россию – этим приёмом воспользовался и Семён Семенченко. Бывший командир запрещенного в нашей стране батальона "Донбасс" стал фигурантом уголовного дела о создании частной военной компании и перепродаже российского оружия производства по завышенным ценам. Патриота-радикала накануне арестовали. По одной из версий, так Владимир Зеленский силами СБУ показательно наказывает одиозного националиста, подавшегося в криминал. Но если верить самому Семенченко, его дело пишет невидимая рука Москвы.

Но и без Семенченко на юго-востоке Украины по-прежнему находятся желающие пострелять в сторону Донецка и Луганска. Утром 27 марта они выпустили 16 мин калибром 120 миллиметров по селу Весёлое, сообщают наблюдатели. Ранее на луганском направлении был атакован посёлок Золотое, повреждения получили четыре жилых дома и школа.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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