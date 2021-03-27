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Евгения Герасимова поздравили с 70-летием

13:05
  • суббота
  • 27 марта 2021

Творческий вечер артиста прошёл в Доме кино

В Доме кино в Москве прошёл творческий вечер Евгения Герасимова, посвящённый 70-летию народного артиста России.
В Ленкоме дадут бал в честь Евгения Герасимова

Зрителям он запомнился по ролям в фильмах "Петровка, 38", "Огарёва, 6", "Гостья из будущего". Всего актёр воплотил на экране более 60 образов.

Он кандидат экономических наук и мастер спорта по лёгкой атлетике. Успешно совмещает творческую профессию с деятельностью политика. 

Последние 20 лет Евгений Герасимов -  депутат Мосгордумы. За это время получил десятки тысяч обращений, и не одно из них он не оставил без ответа, сообщает "ТВ Центр".

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