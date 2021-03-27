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В России стартовал новый сезон конкурса "Большая перемена"

13:20
  • суббота
  • 27 марта 2021

Победители проедут на поезде от Москвы до Владивостока

Стартовал новый сезон всероссийского конкурса "Большая перемена". Масштабный проект для школьников реализуется под эгидой президентской платформы "Россия - страна возможностей". Ежегодно он объединяет сотни тысяч старшеклассников.
Путин обратился к финалистам конкурса "Большая перемена"

Победители получат денежные призы, которые они смогут потратить на обучение. Впервые примут участие и те, кто получает среднее профессиональное образование, а также подростки из других стран, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, специальные задания подготовили и для учащихся средних классов. Лучшие из них отправятся в путешествие на поезде от Москвы до Владивостока. Как рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, у ребят будет возможность творить и создавать что-то в дороге, а на остановках в крупных городах их будут встречать сверстники.

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