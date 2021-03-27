В России стартовал новый сезон конкурса "Большая перемена"

Победители проедут на поезде от Москвы до Владивостока

Стартовал новый сезон всероссийского конкурса "Большая перемена". Масштабный проект для школьников реализуется под эгидой президентской платформы "Россия - страна возможностей". Ежегодно он объединяет сотни тысяч старшеклассников.

Победители получат денежные призы, которые они смогут потратить на обучение. Впервые примут участие и те, кто получает среднее профессиональное образование, а также подростки из других стран, сообщает "ТВ Центр".

Кроме того, специальные задания подготовили и для учащихся средних классов. Лучшие из них отправятся в путешествие на поезде от Москвы до Владивостока. Как рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, у ребят будет возможность творить и создавать что-то в дороге, а на остановках в крупных городах их будут встречать сверстники.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram