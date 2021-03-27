В Приморье скрытая камера сняла семью леопардов на охоте

Учёные получили уникальные кадры

Редкие кадры с участием семейства леопардов получили сотрудники национального парка в Приморье. Видеоловушка запечатлела самку дикой кошки и трёх её детёнышей. Хищница решила обучить потомство мастерству охоты. Малыши не растерялись и активно изучали территорию.

Видеокамеры учёные устанавливают в тех местах, где появление леопардов максимально возможно. Обычно это - пещеры, или каменистые возвышенности.

Полученные кадры показывают, что численность дальневосточных леопардов успешно растет. За 20 лет популяцию удалось увеличить почти в три раза. По последним данным в России насчитывается около ста особей этой редкой кошки.

Подробности – в репортаже Ольги Скрипниковой (смотрите видео).

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