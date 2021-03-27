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Сергунина: Часть событий "Ночи театров" будет транслироваться онлайн

11:29
  • суббота
  • 27 марта 2021

Акция пройдёт в ночь с 27 на 28 марта

27 марта в столице пройдёт традиционная акция "Ночь театров". В этом году она состоится в девятый раз и в ней примут участие 130 культурных площадок Москвы, сообщила заммэра Наталья Сергунина. В связи с некоторыми ограничениями из-за коронавируса часть мероприятий пройдёт в онлайн-формате.
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Трансляция открытия "Ночи театров" начнётся в 19:00 на портале mos.ru спектаклем Юрия Башмета на музыку Александра Чайковского "Свидание в Москве" в постановке Павла Сафонова. Его будут играть на сцене театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.

Организаторы "Ночи театров" подготовили и популярную сейчас трансляцию в режиме zoom-конференции. Это - спецпроект "Шесть откровений о будущем" с участием художественных руководителей шести популярных театров. Конференция начнётся в 10 часов вечера.

Будут также организованы онлайн-экскурсии, мастер-классы, творческие встречи, концерты и трансляции спектаклей. Несколько мероприятий в онлайн-формате проведут и московские музеи.

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