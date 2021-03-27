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Озвучена сумма коммунальных платежей в замке Галкина и Пугачёвой

14:47
  • суббота
  • 27 марта 2021

Простой работяга сможет скопить столько за год

Одно из любимых занятий журналистов – считать деньги звёздной тусовки. Особенно, если представители шоу-бизнеса выставляют напоказ свою личную жизнь в дорогих домах.
Сергей Соседов посчитал миллиарды Галкина

Все знают, что семья Аллы Пугачёвой и Максима Галкина живёт в роскошном замке в Подмосковье. И не страшно, что деревня, в которой звёздная пара построила себе особняк в средневековом стиле, называется Грязь.

Замок Галкина влетает в копеечку, посчитал риэлтор Александр Либов. "Галкин живёт не в элитном посёлке, а в деревне Грязь, поэтому он освобождён от поселковых платежей. Но на уборку территории, вывоз мусора и охрану он все равно тратит деньги, думаю, около 20 тысяч рублей в месяц. Плюс коммуналка (свет, газ, вода) - более 50 тысяч рублей в месяц", - приводит подсчёты Либова kp.ru ("Комсомольская правда").

Также семья Галкина-Пугачёвой платит сторожу, который сидит в будке у замка. Это ещё как минимум 30 тысяч рублей в месяц, объясняет коллега Галкина по Первому каналу телеведущий Алексей Шаранин. А есть ещё домохозяйка и садовник. Получается, на содержание замка и персонала у звёздной семьи уходит около миллиона рублей в месяц, делает вывод "Комсомолка".

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