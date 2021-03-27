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В Москве возводят храм в честь Кирилла и Мефодия

15:52
  • суббота
  • 27 марта 2021

В соборе освятили купола и кресты

На северо-востоке Москвы в строящемся соборе святых равноапостольных Мефодия и Кирилла освятили купола и кресты. В церемонии приняли участие глава финансово-хозяйственного управления РПЦ, епископ наро-фоминский Парамон и помощник куратора программы "200 храмов" Владимира Ресина - Наталья Сулима.
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Церковь возводится на пожертвования прихожан. Здание рассчитано на 500 человек. Сейчас ведутся работы по отделке фасадов. Мастера изготавливают трёхъярусный резной иконостас.

В апреле начнут покрывать кровлю медью. Благоустроят и территорию рядом с храмом. Закончить строительство  планируется в конце года, сообщает "ТВ Центр".

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