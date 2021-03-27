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Москва вошла в рейтинг городов с самым чистым воздухом

15:22
  • суббота
  • 27 марта 2021

В столице активно внедряют новые виды транспорта

Москва вошла в список мировых столиц с самым чистым воздухом. Она опередила Париж, Вену и Берлин в международном рейтинге за 2020 год. Всего в нём 92 мегаполиса. Их сравнили по содержанию в атмосфере мелких твёрдых частиц, которые при дыхании проникают в организм и могут вызвать болезни.
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Концентрация вредных веществ растёт из-за выхлопных газов, пожаров, а также в результате промышленного производства. Около половины европейских городов по этому показателю превысили допустимые нормы, установленные ВОЗ. А самыми загрязнёнными оказались азиатские столицы, сообщает "ТВ Центр".

В Москве экологическая обстановка стала более благоприятной. Как показывают исследования, содержание взвешенных частиц падает в течение двадцати лет. Это происходит благодаря озеленению, внедрению новых видов транспорта, реконструкции промышленных предприятий и очистных сооружений. Кроме этого, мегаполис взял на себя обязательства по улучшению качества воздуха. Они закреплены в официальных документах.

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