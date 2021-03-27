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Застрявший в Суэцком канале корабль сдвинули с места

15:14
  • суббота
  • 27 марта 2021

Из-за блокировки водной артерии в мире дорожает нефть

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз удалось сдвинуть с места, но пока незначительно. Рабочие извлекли несколько тысяч тонн грунта, однако этого оказалось недостаточно.
Контейнеровоз заблокировал движение в Суэцком канале

Севший на мель контейнеровоз компании EverGreen перекрыл Суэцкий канал 23 марта. ЧП парализовало одну из главных торговых артерий планеты. Открытия морского пути ожидают по меньшей мере 200 судов.

Кризис спровоцировал резкий рост цен на перевозки, также дорожает нефть. По подсчётам агентства Bloomberg, простой Суэцкого канала обходится примерно в 10 миллиардов долларов в сутки, сообщает "ТВ Центр".

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