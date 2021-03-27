ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Известный учёный настаивает на искусственном происхождении коронавируса

14:30
  • суббота
  • 27 марта 2021

Его создали в китайской лаборатории

Коронавирус был создан искусственно и начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань. Такой точки зрения придерживается экс-директор американского Центра по контролю за заболеваниями Роберт Рэдфилд. Учёный подчеркнул, что это его мнение как вирусолога, передаёт CNN.
В США предположили, что коронавирус вырвался из лаборатории в Ухани

Рэдфилд не верит в то, что вирус, распространившийся за короткое время по всей Земле, мог перейти от летучей мыши к человеку. Он считает, что искусственно созданный патоген каким-то образом переместился из стен китайской лаборатории.

Ранее побывавшие в Китае эксперты ВОЗ исключили версию искусственного происхождения коронавируса. Госдепартамент США также не нашёл доказательств этой версии. Тем не менее, она обсуждается уже больше года в научных и медицинских кругах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Биологическая лаборатория
Биологическая лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.