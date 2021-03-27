Известный учёный настаивает на искусственном происхождении коронавируса

Его создали в китайской лаборатории

Коронавирус был создан искусственно и начал распространяться из лаборатории в китайском городе Ухань. Такой точки зрения придерживается экс-директор американского Центра по контролю за заболеваниями Роберт Рэдфилд. Учёный подчеркнул, что это его мнение как вирусолога, передаёт CNN.

Рэдфилд не верит в то, что вирус, распространившийся за короткое время по всей Земле, мог перейти от летучей мыши к человеку. Он считает, что искусственно созданный патоген каким-то образом переместился из стен китайской лаборатории.

Ранее побывавшие в Китае эксперты ВОЗ исключили версию искусственного происхождения коронавируса. Госдепартамент США также не нашёл доказательств этой версии. Тем не менее, она обсуждается уже больше года в научных и медицинских кругах.

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