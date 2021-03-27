Водолазы достали из Москвы-реки тело музыканта Липницкого

Он утонул, катаясь на лыжах

Водолазы нашли и подняли на поверхность тело музыканта, бывшего участника группы "Звуки Му" Александра Липницкого. На днях он утонул в Москве-реке, катаясь на лыжах. ЧП произошло на Николиной горе в Подмосковье 25 марта.

О том, что тело Липницкого обнаружили, сообщил РИА Новости музыкальный критик Артемий Троицкий. По его информации, похороны музыканта пройдут 30 марта.

Александру Липницкому было 68 лет. С юности он увлекался рок-музыкой. После учёбы на факультете журналистики МГУ много печатался, пробовал себя в режиссуре. Среди его работ - документальный фильм о группе "Машина времени".

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