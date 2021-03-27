В японском аэропорту на карантине умерла женщина, прилетевшая из Египта

У неё выявили коронавирус

В Японии умер первый человек на карантине в аэропорту. Несколько дней назад в город Нарита из Египта прилетела женщина, у которой экспресс-тест показал наличие коронавируса, сообщает ТАСС.

Заразившуюся отправили на двухнедельный карантин в специальную зону аэропорта. 27 марта она неожиданно скончалась, несмотря на то, что симптомов болезни у неё не было. Женщине было более 50 лет, точный возраст не указывается.

Япония находится на 39 месте в мире по числу заболевших. Там зарегистрировано чуть более 466 тысяч инфицированных, умерли 9 тысяч человек.

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