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В японском аэропорту на карантине умерла женщина, прилетевшая из Египта

16:12
  • суббота
  • 27 марта 2021

У неё выявили коронавирус

В Японии умер первый человек на карантине в аэропорту. Несколько дней назад в город Нарита из Египта прилетела женщина, у которой экспресс-тест показал наличие коронавируса, сообщает ТАСС.
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Заразившуюся отправили на двухнедельный карантин в специальную зону аэропорта. 27 марта она неожиданно скончалась, несмотря на то, что симптомов болезни у неё не было. Женщине было более 50 лет, точный возраст не указывается.

Япония находится на 39 месте в мире по числу заболевших. Там зарегистрировано чуть более 466 тысяч инфицированных, умерли 9 тысяч человек.

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