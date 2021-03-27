Польша ввела свои санкции против "Северного потока-2"

Они касаются немецких судов

Польша решила не дожидаться очередных пакетов санкций против газопровода "Северный поток-2" и ввела свои. Причём, ограничительные меры коснулись двух германских судов под польскими флагами. Они участвуют в совместном российско-европейском проекте.

Речь идет о кораблях Krebs Geo и Krebs Jet, принадлежащих немецкому судовладельцу, но зарегистрированных в морской палате польского Гданьска. О санкциях сообщает издание BiznesAlert со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры страны Гжегожа Витковского.

Документация судов признана недействительной, им запрещено появляться в территориальных водах Польши.

Газопровод "Северный поток-2" планировалось запустить в декабре 2019 года, но из-за американских санкций проект покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. Помимо США, против строительства активно выступает Украина, опасающаяся потерять статус страны-транзитёра газа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram