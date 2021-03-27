Сергей Жигунов тайно женился на "копии Заворотнюк"

Актёр взял в жёны журналистку из Приморья Викторию Ворожбит

Сергей Жигунов всё-таки женился. За день до свадьбы он заинтриговал поклонников, опубликовав у себя в соцсети фото с обручальным кольцом. 26 марта свадьба состоялась.

Новая избранница Жигунова – журналистка из Приморья Виктория Ворожбит. На некоторых снимках она, как две капли воды, похожа на бывшую возлюбленную актёра Анастасию Заворотнюк, с которой его связывали любовные отношения в момент съёмок сериала "Моя прекрасная няня". Правда, партнёры по съёмочной площадке так и не поженились.

Третья свадьба 58-летнего Сергея Жигунова прошла скромно и без наплыва гостей. Но, судя по фотографиям, которые опубликовали новоиспечённые муж и жена, событие получилось счастливым и романтичным.

Пара не стала афишировать подробности свадебных торжеств, но супруг не сдержался и похвастался в Instagram, что Виктория взяла его фамилию.

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