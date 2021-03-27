Нас ждёт великое будущее: в ЛНР заявили о вхождении в состав России

Донбасс продолжит отстаивать свои интересы

Руководство Луганской народной республики сделало важное заявление относительно своего политического статуса. Донбасс станет частью России, когда наступит время – так считает глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Мы движемся в правильном направлении. У меня нет сомнений, что Донбасс станет частью великой России, когда наступит время, и нас, конечно, ждёт великое будущее. Но за него нужно бороться. И мы продолжим отстаивать наши интересы!" - говорится в заявлении Пасечника, поступившее в РИА Новости.

Политик напомнил, что самопровозглашённые республики Донбасса сделали свой выбор ещё в 2014 году во время событий в Киеве. ЛНР и ДНР взяли тогда курс на интеграцию с Россией.

Конфликт на юго-востоке Украины продолжается уже семь лет, жертвами гражданского противостояния стали около 13 тысяч человек. Периодически заключаемы сторонами соглашения о перемирии нарушаются со стороны Украины. В Москве не раз заявляли, что Россия не оставит Донбасс и продолжит оказывать помощь проживающим там гражданам, часть которых уже имеют российские паспорта.

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